Afyonkarahisar'da Rahvan At Pisti Projesi çalışması

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye'nin birçok ilinden rahvan at yarışçılarını ağırlama imkanı sağlayacak Rahvan At Pisti Projesi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Kentte geleneksel spor dallarından olan rahvan at yarışçılarının buluşma noktası olacak yatırımda inşa çalışması yüzde 70 seviyesine geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar'ın yatırımlar şehri olması adına yaptıkları çalışmalardan birinin de Rahvan At Pisti Projesi olduğunu kaydetti.

Başkan Zeybek'in açıklamada şu görüşlerine yer verildi:



"Rahvan at binicilerinin bizlerden talebi vardı, talepleri dikkate alarak bir çalışma yaptık. Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan projemizde çalışmalar hızla ilerliyor. Afyonkarahisar bir spor şehri demiştik, tamamladıktan sonra sporun farklı bir dalını da Afyonkarahisar'a kazandırmış olacağız."





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