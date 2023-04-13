Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri bayram öncesi denetim yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Ramazan ayı ve yaklaşan bayram nedeniyle, yoğun şekilde rağbet gösterilen tatlıcı ve fırıncılar denetlendi.

Ramazan ayı nedeniyle sahada denetimlerini sürdüren Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri iş birliğinde, kent genelinde bulunan kuruyemiş, şekerleme, şarküteri, tatlıcı ve fırınlara yönelik kontroller sürüyor.

Ekipler hijyen, ambalaj, ruhsat ve fiyatları yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında iş yerlerini tek tek inceleyen ekipler, kurallara uymayan işletmelere uyarıda bulundu.

Denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Müdürü Taner Çelik, ramazan ayı içinde rutin denetimlerini yaptıklarını kaydetti.

Taner Çelik, "Açıkta satılan yiyecekler konusunda hassasiyeti göstermek, gerekli denetimleri yapmak, uygun olmayanlara da ikaz etme süresini başlatmış bulunmaktayız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.