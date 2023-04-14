Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, depremzedelere gıda yardımında bulunmak isteyen vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan, örgüt lideri O.T'nin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda, depremzedelere gıda yardımında bulunmak isteyen vatandaşların 13 milyon lirasını dolandırdıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.



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