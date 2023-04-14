GÜNCELLEME - Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla 8 şüpheliden 7'si tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda depremzedelere gıda yardımında bulunmak isteyen kişileri dolandırdıkları öne sürülen 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan örgüt elebaşı Osman T'nin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Osman T, Hasan B, Oğuzhan T, Neriman U, Berzan Osman B, İsmail Ç. ve Osman T. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ayşe T. adli kontrolle salıverildi.

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda depremzedelere gıda yardımında bulunmak isteyen kişilerin 13 milyon lirasını dolandırdıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.





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