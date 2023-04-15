Sandıklı'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren tüm gıda işletmelerinde yıl boyunca rutin olarak denetlerken ramazanda denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan dolayısıyla denetimler, tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla kasap, fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerleri ile lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde artarak devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, amaçlarının halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak olduğunu kaydetti.

- Çiftçilere yüzde 75 hibe ile ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 75 hibe ile yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Proje kapsamında yazlık ekim yapılabilecek alanların ve tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla, Sandıklı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığı ile yüzde 75 hibe katkılı, yüzde 25 çiftçi katkılı yağlık ayçiçeği projesine başvuran çiftçiler tohumlarını teslim aldı.

Müracaatta bulunan ve hak sahibi olarak belirlenen çiftçilere Sandıklı tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tohumların dağıtımı yapıldı.



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