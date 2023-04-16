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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cam biblo ve hediyelik eşyalar Emirdağlı kadınların elinde şekilleniyor

AA

Cam biblo ve hediyelik eşyalar Emirdağlı kadınların elinde şekilleniyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da Emirdağ Halk Eğitim Merkezi'nin cam atölyesinde eğitim alarak biblo ve hediyelik eşya üreten kadınlar, bu sayede hem sosyalleşiyorlar hem de meslek sahibi oluyor.

Emirdağ Kadın Kooperatifinde Halk Eğitimi Merkezince açılan ve 3 yıldır devam eden kursta çeşitli aparatlar kullanarak biblo, hediyelik eşya, kolye, küpe, anahtarlık ve kentin simgesi olan haşhaş bibloları yapılıyor.

Emirdağ Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Akkaya Kocabaş, AA muhabirine, her yıl ortalama 10 kursiyerin olduğu cam atölyesinde biblolar, hediyelik eşyalar, cam kalemler gibi ürünler yapıldığını kaydetti.

Kocabaş, "Yazın çok fazla satışımız oluyor. Hanımlar elde ettikleri paralarla aile bütçesine katkıda bulunuyor. Yaptıkları ürünler hem pazarda hem de internet sitelerinden de satılıyor. Aynı zamanda Valiliğin koordinasyon merkezinde satılıyor. Hanımlar burada mutlular. Onlar mutlu oldukları zaman biz de mutlu oluyoruz. Onlar kazandıkça biz daha güçlü oluyoruz." dedi.

- " 'Evde canımız sıkılıyor' diye gelen kadınlar işi iyice öğrendi"

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü mezunu Mustafa Kocabaş (27), kursta öğrencilere ücretsiz cam dersi verdiklerini söyledi.

Kursiyerlerin cam kursuna hobi olarak başladığını ifade eden Kocabaş, " 'Evde canımız sıkılıyor' diye gelen kadınlar işi iyice öğrendi. Şu an yaza stok yapıyorlar. Emirdağ'da gurbetçi çok fazla, onlara satacağız. Kursta genelde takı ağırlıklı yapıyoruz, biblolar yapıyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Evin Özgül, kursa geçen yıl başladığını kaydetti.

Doktora tezinden dolayı kısa bir ara verdikten sonra kursa tekrar geldiğini belirten Özgül, "Çok zevkli, kafamı dağıtmak için ve hobi olarak kursa başladım. Çok severek yapıyorum. Hobi olarak başladım ama ürünlerim beğenilince üretim aşamasına geçtim. Ortamımız da güzel." ifadesini kullandı.

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