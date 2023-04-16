Afyonkarahisar'da 2 kızıl akbaba fotoğraflandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 500 rakımlı Akdağ'da İsrail ve Hırvatistan'da halkalandığı tespit edilen kızıl akbaba fotoğraflandı.

Akdağ Kocayayla mevkisinde Sandıklı Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şefi Yasin Ayalp ve kuş gözlemci doğa fotoğrafçısı Okan Koçyiğit tarafından gerçekleştirilen izleme ve koruma faaliyetleri esnasında Hırvatistan'da ve İsrail'de halkalanan 2 tane akbaba fotoğraflandı.

İsrail'de 2020'nin kasım ayında, Hırvatistan'da *2022'ninmayıs ayında halkalanan kızıl akbabaya rastlandı.



Yetkililer, Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin bir alan olup göçmen kuş türlerine de ev sahipliği yaptığını bildirdi.

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