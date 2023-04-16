Afyonkarahisar'da trafik denetimleri

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı.
Denetimlerde kurallara uymayan 12 araç sürücüsüne 11 bin 412 lira para cezası kesildi, 2 araç da trafikten men edildi.
Helikopter ve dronelerin de kullanıldığı denetim birçok noktada gerçekleştirildi.
Denetimlere Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığının da destek verdi.
Denetimde Bolvadin-Emirdağ kara yolu Kutlu köyü kavşağında uygulama noktası oluşturuldu. 315 aracın belge kontrolü ile 462 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı.