Afyonkarahisar'da trafik denetimleri

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde kurallara uymayan 12 araç sürücüsüne 11 bin 412 lira para cezası kesildi, 2 araç da trafikten men edildi.

Helikopter ve dronelerin de kullanıldığı denetim birçok noktada gerçekleştirildi.

Denetimlere Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığının da destek verdi.

Denetimde Bolvadin-Emirdağ kara yolu Kutlu köyü kavşağında uygulama noktası oluşturuldu. 315 aracın belge kontrolü ile 462 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı.





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