Afyonkarahisar'da kurye motosikletinde uyuşturucu taşıyan 3 kişi gözaltına alındı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, kurye motosikletiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, Vali Haluk İmga Caddesi'nde üzerinde 3 kişinin olduğu kurye motosikletini durdurdu.



Motosikletten inen şüphelilerden biri yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası şüpheli kısa sürede yakalandı.



Kimlik tespitinde şüphelilerin 4 suç kaydı olan O.B, 2 suç kaydı olan O.A. ve 11 suç kaydı bulunan M.E, olduğu belirlendi.

Şüphelilerin üzerinde ve motosiklette yapılan aramada, 680 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



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