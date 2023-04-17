Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkeze bağlı Salar beldesinde organize suç örgütünün uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Fiziki ve teknik takip sonucunda harekete geçen ekipler, Afyonkarahisar ve Adana'da düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda, 914 sentetik ecza ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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