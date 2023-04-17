Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Kadir Gecesi idrak edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Aksaray'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Sultan Selim Camisi başta olmak üzere diğer camilerde de yoğunluk oldu.
Vatandaşlar aynı zamanda Mevlana Türbesini de ziyaret etti.
Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikram edildi.
- Afyonkarahisar
Mareşal Fevzi Çakmak Camisi başta olmak üzere diğer camilerde yoğunluk oluştu.
Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara şeker, güllü lokum ve lokma ikram edildi.
- Karaman
Karaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla Aktekke, Hacıbeyler ve Dikbasan camileri başta olmak üzere camilerde yoğunluk oluştu.
Bazı camilerde tesbih namazı kılınırken, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara şeker, kandil simidi ve lokma hediye edildi.
- Aksaray
Aksaray'da da vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.
Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.