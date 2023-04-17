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Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Kadir Gecesi idrak edildi

AA

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Kadir Gecesi idrak edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Aksaray'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Sultan Selim Camisi başta olmak üzere diğer camilerde de yoğunluk oldu.

Vatandaşlar aynı zamanda Mevlana Türbesini de ziyaret etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikram edildi.

- Afyonkarahisar

Mareşal Fevzi Çakmak Camisi başta olmak üzere diğer camilerde yoğunluk oluştu.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara şeker, güllü lokum ve lokma ikram edildi.

- Karaman

Karaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla Aktekke, Hacıbeyler ve Dikbasan camileri başta olmak üzere camilerde yoğunluk oluştu.

Bazı camilerde tesbih namazı kılınırken, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara şeker, kandil simidi ve lokma hediye edildi.

- Aksaray

Aksaray'da da vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.

Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

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