Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Kadir Gecesi idrak edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Aksaray'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Sultan Selim Camisi başta olmak üzere diğer camilerde de yoğunluk oldu.

Vatandaşlar aynı zamanda Mevlana Türbesini de ziyaret etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikram edildi.



- Afyonkarahisar

Mareşal Fevzi Çakmak Camisi başta olmak üzere diğer camilerde yoğunluk oluştu.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara şeker, güllü lokum ve lokma ikram edildi.



- Karaman

Karaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla Aktekke, Hacıbeyler ve Dikbasan camileri başta olmak üzere camilerde yoğunluk oluştu.

Bazı camilerde tesbih namazı kılınırken, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara şeker, kandil simidi ve lokma hediye edildi.



- Aksaray

Aksaray'da da vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.

Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.