Afyonkarahisar'da suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma ve iftira" suçlarına karıştıkları belirlenen gruba yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, örgüt lideri olduğu ileri sürülen Mustafa S. ile Doğan İ, Ali S. ve Hüseyin S'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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