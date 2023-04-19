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Afyonkarahisarlı gurbetçi çift, biriktirdiği umre parasını depremzedelere bağışladı

AA

Afyonkarahisarlı gurbetçi çift, biriktirdiği umre parasını depremzedelere bağışladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köyünde yaşayan gurbetçi çift, biriktirdikleri umre parasıyla depremzedelere destekte bulundu.

Fransa'da çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 10 yıl önce memleketi Baştepe köyüne dönen Cemil ve Ayşe Eroğlu çifti, biriktirdikleri 60 bin lirayı Sandıklı İlçe Müftülüğüne gelerek İlçe Müftüsü Ömer Ünal'a teslim etti.

Cemil Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce hac ibadeti yaptıklarını, umre niyeti ile biriktirdikleri parayı da depremzedelerin yaralarının sarılması için bağışladıklarını belirtti.

Bu nedenle İlçe Müftülüğüne gelerek umre paralarını teslim ettiklerini aktaran Eroğlu, şunları söyledi:

"Fransa'da inşaat, orman işleri, maden işlerinde çalıştım. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de kalıyorum. Hac görevini yaptık ve umre niyetimiz vardı. Biriktirdiğimiz parayı kardeşlerimizin acılarına bir nebze olsun yardımcı olabilmek ve yaralarını sarabilmek adına bu ramazanın bereketinden, feyzinden yararlanabilmek için bağışlama kararı aldık."

Duyarlı davranışlarından dolayı gurbetçi çifte teşekkür eden İlçe Müftüsü Ömer Ünal da bağışın Türk milletinin cömertliğini gösterdiğini vurguladı ve Eroğlu çiftine teşekkür etti.

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