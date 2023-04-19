Afyonkarahisar'da güvenlik görevlisini öldüren zanlı tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı güvenlik görevlisini öldüren şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan şüpheli R.S'nin Bolvadin Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede Amorium Antik Kenti'nde görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy (36) ile R.S. arasında 17 Nisan'da nöbet tutma meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda R.S, av tüfeğiyle Köksoy'u öldürmüştü.

Kaçan R.S. Bolvadin ilçesi Dişli beldesindeki evinde gözaltına alınmış, seken merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandığı belirlenen R.S. hastaneye kaldırılmıştı.

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