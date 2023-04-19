Afyonkarahisar'da tescilli ürün logo kullanım hakkı başvuruları 24 Nisan'da başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili alınan yöresel ürünlerin, üretim ve satışını yapan işletmeler için "logo kullanım hakkı" başvuru sürecinin 24 Nisan'da başlatılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yöresel ürünlerin kalite ve standardının korunması amacıyla TÜRKPATENT'e yapılan başvurular sonucunda Afyonkarahisar'ın toplam 47 ürününün coğrafi işaret tescilinin alındığı belirtildi.

Bu ürünlerden 17'sinin Afyonkarahisar Belediyesi, diğer 30 ürünün ise ilçe belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından tescillenerek koruma altına alındığı ifade edildi.

Yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescilini alan kurumların, ilgili ürünün üretim ve satışını yapan işletmelere bir dizi denetim sürecinden sonra "logo kullanım hakkı" vermeye haiz olduğu belirtilen açıklamada, geçmişte logo kullanım hakkı kazanan birçok işletmenin ticari anlamda önemli kazanımlar elde ettiği aktarıldı.

Başvuru yapılabilecek ürünler şöyle:

"Afyon lokumu, Afyon kebabı, patlıcan böreği, ağzıaçık, bükme, çullama köfte, velense, ilibada sarması, göce köftesi, hurma baklavası, övme, mercimekli pilav, ak pide, haşhaşlı katmer ve nişan kurabiyesi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.