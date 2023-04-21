Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Mehmetçikle iftar yaptı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Orucunu Mehmetçikle açan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, tezkeresine 95 günü kalan Amasyalı askerin ailesini görüntülü arayıp sürpriz yaptı.

Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığında Mehmetçik ile iftar yaptı. Yiğitbaşı, tezkeresine 95 gün kalan Amasyalı er Furkan Köse'nin ailesini aradı.

Köse'nin babası, ardından annesi Ayten Köse ile görüşen Yiğitbaşı, oğlu ve diğer Mehmetçikler ile iftar yaptıklarını, oğlunun da sıhhatinin yerinde olduğunu söyledi.

Furkan Köse'nin bekar olduğunu öğrenen Yiğitbaşı, anne Ayten Köse'ye oğlunun askerden sonra mürüvvetini görmesini temenni etti.

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