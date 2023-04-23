Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Denizli Caddesi üzerinde, A.E idaresindeki 06 CBG 803 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.



Kazada, seçim gezisi için ilçeye giden AK Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Ferda Ertürk ile isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi yaralandı.



Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazada otomobillerin çarpışma anı görünüyor.



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