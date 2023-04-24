Afyon Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Özsoy, mezarı başında anıldı

AFYOKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Türkeli Gazetesinin eski sahiplerinden, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Hacı Hakkı Özsoy, vefatının 1. yılında anıldı.
Özsoy, için Kocatepe Asri Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anma etkinliği gerçekleştirildi.
Anma etkinliğine, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçüçkurt, Afyonkarahisar Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Muharrem Günay, Türkeli Gazetesi Sahibi Önder Artuk, Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akar, ailesi, sevenleri, Türkeli Gazetesi çalışanları ve basın mensupları katıldı.
Afyonkarahisar Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Muharrem Günay, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Küçükkurt, anma etkinliğine katılan meslektaşlarına teşekkür ederek, rahmet diledi.