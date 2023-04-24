Afyonkarahisar'da hayvan otlatma kavgasında 3 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, aynı mevkide hayvan otlatan kişiler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Göçerli köyünde hayvan otlatan V.Ş. (39) ve H.Ş. (37), aynı mevkide hayvanlarını otlatan Ö.A. (44) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.A. yanında bulundurduğu tabanca ile V.Ş. ve H.Ş'yi yaraladı. Ö.A. da sopa ile darp edildi.

Yaralanan V.Ş. ile H.Ş. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine, Ö.A. ise Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Ö.A, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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