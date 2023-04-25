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Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, valilikte resmi bayramlaşma programına katıldı

AA

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, valilikte resmi bayramlaşma programına katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Ramazan Bayramı'nı İskenderun'da deprem bölgesinde geçiren Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, valilikte resmi bayramlaşma programına katıldı.

Vali Yiğitbaşı, vali yardımcıları, yakın çalışma ekibi, valilik personeli, il müdürleri ve personelle bir araya geldi.

Ramazanı deprem bölgesinde geçirdiklerini kaydeden Yiğitbaşı, bölgede yaraların tüm hızıyla sarılmaya devam ettiğini belirtti.

Daha sonra Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılan Vali Yiğitbaşı, çocukların hazırladığı gösterileri izledi, başarılı çocuklara hediyelerini verdi.

23 Nisan etkinliğinin ardından Vali Yiğitbaşı bayramlaşmak için Valiliğe gelen depremzede öğrencileri makamında kabul etti, çocuklarla sohbet etti.

Vali Yiğitbaşı programları sonrası Frig Vadisi'nde devam eden karşılama merkezi, Maltaş ve Frigya Kadınlar Pazarı inşaatlarını inceledi.

İlk olarak Ayazini Karşılama Merkezi yapım çalışmalarını, sonrasında bölgede restorasyon çalışmaları devam eden Maltaş Anıtı'nı da yerinde inceleyen Yiğitbaşı, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bölgedeki incelemelere Frigya Kadın Pazarı inşaatının da bulunduğu Demirli köyünde devam eden Vali Yiğitbaşı, inşaat alanında incelemelerde bulunduktan sonra kadınlarla sohbet etti.

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