Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün hanelerde, kadının banka hesabı olacağını, düzenli aylığın o hesaba yatırılacağını belirterek, "Hangi aileye kaç liralık sosyal destek verilmesi gerektiğini, sosyal destek uzmanları, sosyal güvenlik uzmanları, onlar belirleyecekler ve o aileler tek tek ziyaret edilecek." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da katılımıyla Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde, gençlerin başlarını öne eğdirmeyeceğini söyledi.

Gençlerin hayallerini gerçekleştireceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Annelerin, babaların evlatlarını hangi zor koşullarda okula gönderdiklerini biliyorum. Üniversiteden mezun oluyorsunuz, işsizsiniz. Aylardır, yıllardır iş bulamıyorsunuz. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır, bunu da gayet iyi biliyorum. Sınava giriyorsunuz, sınavı kazanıyorsunuz mülakatta hakkınız yeniyor, bunun da farkındayım. Bütün bunları elbirliğiyle çözeceğiz. KPSS'ye gireceksiniz, mülakatı bitireceğim. Kim kazandıysa hemen işbaşı yapacak." diye konuştu.

Kul hakkı yemediği gibi yedirmediğini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Benim öyle saraylarda oturmak gibi bir düşüncem de yok. Niye saraylarda oturayım? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü var. Mütevazıdır, gideceksen oraya gideceksin. Oraya gideceğiz, orada oturacağız. Biz memleketi düşünüyoruz, onlar ceplerini düşünüyorlar. Devlet dediğiniz kurum soygunculara hizmet etmez. Devlet dediğiniz kurum vatandaşına hizmet eder. Onlar için 'yandaş', Bay Kemal için 'vatandaş' var. Benim gönlüm sizden yana. Size hizmet edeceğim."

Kılıçdaroğlu, bütün köy okullarını açacaklarını, 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını belirterek, köylerde veteriner, veteriner teknisyeni, ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacağını, kırsalda vatandaşa hizmet edileceğini dile getirdi.

- "Aile destekleri sigortası getireceğiz"

Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devletin ödeyeceğini, ayrıca aile destekleri sigortası getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbirimiz bir çocuğun yatağa aç girmesini istemeyiz. Her birimiz evimizde huzur olmasını, bereket olmasını isteriz. Ay başını getirirken 'Ya acaba ne yapayım?' diye düşünmemeliyiz. Evladımız var, okula gönderirken 'Acaba beslenme çantasına ne koyayım? Evde bir şey kalmadı.' diyen anneler var. Ben ekmeğin arasına salça sürüp evladına yediren anneler de gördüm. Eğer bir çocuğumuz açsa bilin ki 85 milyon açız, böyle bakmanız lazım. Eğer bir ailenin 'Borcum var, elektrik parasını ödeyemiyorum.' diye elektriği kesiliyor ve karanlıkta kalıyorsa, 85 milyon aslında karanlıkta kalıyoruz. Doğal gazı kesiliyor ve soğukta kalıyorsa aslında 85 milyon soğukta kalıyoruz demektir. Size bir sözüm var, namus sözüm var, 'Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir hanenin elektriği kesilmeyecek. Hiçbir hanenin doğal gazı kesilmeyecek.' Aile destekleri sigortası getireceğiz. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün hanelere kadının banka hesabı olacak, düzenli aylık oraya yatırılacak. Hangi aileye kaç liralık sosyal destek verilmesi gerektiğini, sosyal destek uzmanları, sosyal güvenlik uzmanları, onlar belirleyecekler ve o aileler tek tek ziyaret edilecek. Nerede bir aile hekimi varsa orada sosyal hizmet uzmanları olacak. Evlere gidecekler. Ev kirada mı, değil mi? Kaç kişi var? Hanenin geliri nedir? Bunların hepsi saptanacak. O ailenin durumuna göre o aileye düzenli aylık bağlanacak. Hiç kimseye muhtaç olmayacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bizim inancımız da böyle."

Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceklerine değinen Kılıçdaroğlu, "Sosyal devlet, karnını doyuran devlettir. Ele güne muhtaç etmeyen devlettir. Hiç kimse bir başkasına muhtaç olmayacak. Hiç kimse bir başkasına el avuç açmayacak. Herkesin onuru, herkesin şerefi korunmuş olacak." dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal devletin varlık nedenin de bu olduğunu belirterek, "Bunu da iyi bilmenizi isterim. Hafızanızın bir yerine yazın lütfen. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda ilk 3 ay içinde çıkacak olan kanun, bu kanun olacak ve bu kanunla bu memlekette yoksulluğu bitireceğiz. Fakirliği bitireceğiz. Hiç kimse namerde muhtaç hale gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

- "Sözleşmelerin tamamını Türk lirasına çevireceğim"

"Senin inancını sömürenlere, senin inancın üzerinden siyaset yapanlara asla itibar etme. Onlarla mesafeli olmaya dikkatli ol, mesafeli ol." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Ama kişi inancını nerede istiyorsa yerine getirsin. Bütün inançlı insanlar benim başımın üstündedir. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Emekliler, gençlerle başladım 2015'ten beri 'Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere birer maaş ikramiye verin.' dedim. 2015'ten beri en az asgari ücret kadar olsun dedim vermediler. Sonra 'Parayı nereden bulacaksın?' dediler. Arkasından düşük bir fiyat verdiler. Arkasından seçim geliyor. Gene ben ısrar edince biraz artırdılar. Sözüm söz. Bay Kemal sözü, Kurban Bayramı'nda bankaya gittiğinizde 15 bin liralık ikramiyeniz orada hazır olacak ve kullanacaksınız."

Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Elin oğluna parayı buluyorsun, milyarlarca dolar parayı veriyorsun. Yol parasının adı avro. Köprü parasına dolar. E hani siz milliyetçiydiniz? Türk parası yok. O zaman niye dolar? Niye avro? O dolarla, avroyla verdikleri bütün ihaleleri, bütün sözleşmelerin tamamını Türk lirasına çevireceğim." değerlendirmesini yaptı.



Kemal Kılıçdaroğlu, bayrak ve vatanın kırmızı çizgileri olduğunu sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından, Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Uysal, Millet İttifakı'nın ve İYİ Parti'nin Afyonkarahisar milletvekili adayları, kürsüden vatandaşları selamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.