Vali Yiğitbaşı, Sinanpaşa'yı ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sinanpaşa ilçesini ziyaret etti.
Vali Yiğitbaşı, ilçede üretim yapmakta olan Sinpa Tekstil atölyesini ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Daha sonra Yiğitbaşı, ilçede kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Yiğitbaşı burada da yürütülen çalışmalar hakkında Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman'dan ve yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Karaman, desteklerinden ve ilçeye olan ziyaretlerinden dolayı Vali Yiğitbaşı'na teşekkür etti.