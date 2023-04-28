Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Afyonkarahisar Valiliğine ziyarette bulundu.



Bakan Kirişci'yi, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Kirişci, "bağımsızlık, özgürlük, istikrar ve istikbal uğruna ömrünü adayan ve bu konuda her türlü fedakarlığı gösteren" Afyonkarahisar'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kirişci, "Bugün 45'incisini gerçekleştireceğimiz sektör buluşması başta olmak üzere bütün etkinliklerle hem Tarım ve Orman Bakanlığı olarak faaliyetleri hemşehrilerle paylaşmış olacağız, hem onların sorunlarını dinleyeceğiz. Afyonkarahisar'a ne yapılabilir? Nasıl yapılabilir? Hangi katkılar sağlanabilir? Bu konularda da bir istişare mahiyetinde görüşmelerimiz olacak." ifadesini kullandı.

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