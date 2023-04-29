HES İlaç Afyonspor, moral yemeğinde bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grubu'nda mücadele eden HES İlaç Afyonspor futbolcuları, teknik heyeti ve personeli, yarın oynayacakları Isparta 32 Spor maçı öncesi moral yemeğinde buluştu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, takımı desteklediklerini, yanında olduklarını söyledi.



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de gönüllerinin hep galip gelmekten yana olduğunu kaydetti.

Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş ise "Malum artık son haftalara geldik. Son 4 maç var. Pazar günü de çok önemli bir maça çıkacağız. Bu konuda bütün hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Yemeğe, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Teknik Direktör Koray Palaz, yardımcı antrenörler, futbolcular ve kulüp personeli de yer aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.