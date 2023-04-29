AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yiğitbaşı, yayımladığı mesajında, emek ve alın teriyle ülkenin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiğini belirtti.



Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Dayanışmanın, iyiliğin, birlik ve beraberliğin birleştiği emeğin ve emekçinin günü olan bugünde başta ülkemiz çalışanlarının olmak üzere, dünyada emeğini ortaya koyan tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Tüm işçilere çalışmalarında başarılar diliyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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