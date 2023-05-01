Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yaya geçidinden geçen genç kız, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

N.A. idaresindeki 03 ER 967 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ya (18) çarptı.

Kazada yaralanan E.A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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