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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yapacağı "22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" yarın başlayacak.

Festivalin açılışı, ülkenin ilk ve tek bölge orkestrası olan Şef Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve solist kemancı Matteo Hager ile 2 Mayıs akşamı gerçekleştirilecek.



4 yaşından bu yana keman çalan çok ödüllü sanatçı Hager'in konseriyle başlayacak festival, 8 Mayıs akşamı gerçekleştirilecek Prag Oda Orkestrası ve Solistler Konseri ile son bulacak.

NG Afyon Termal oteldeki festivalde okul söyleşileri ve Yusuf Taktak Resim Sergisi ile kültür sanat ortamı kente yayılacak.

Sınıflarda öğrencilerle birebir yapılacak söyleşilere katılacak kültür sanat insanları arasında bu yıl 90. yaşını kutlamaya hazırlanan 50 kuşağı öykücülüğünün yaşayan yazarı Adnan Özyalçıner, kültür sanat yöneticiliği konusunda ülkedeki en önemli figürlerden Özalp Birol, Metin Celal, şair ve yazar Yalvaç Ural, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, fotoğrafçı İsa Çelik, kültür ve sanat hayatına katkılarıyla tanınan iş insanı Nuri Akın, yazar Nazlı Eray, yazar ve editör Feridun Andaç, sunucu ve moderatör aynı zamanda eğitimci Defne Sarısoy, ressam ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Yusuf Taktak, çok sayıda ulusal ve uluslararası ödüle sahip film yönetmeni Yüksel Aksu yer alıyor.

Türkiye'de resim sanatının şekillenmesinde etkin isimler arasında gösterilen Bolvadin doğumlu ressam Yusuf Taktak'ın sergisi de festival kapsamında Nuh köyündeki bir köy okulunda açılacak.





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