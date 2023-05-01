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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

AA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

KONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

Konya Kılıçarslan Meydanı'nda DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, siyasi parti temsilcileri üyeleri kutlama yaptı.

Meydana girişte polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Alanda toplananlar dövizler açtı ve sloganlar eşliğinde halay çekti.

DİSK Konya İl Temsilcisi Mustafa Tamer, burada yaptığı konuşmada, "Bizi ayağa kaldıran dayanışmamız, birliğimiz, örgütlülüğümüz oldu. Bir kere daha gördük ki bir toplumun en büyük gücü emeğin örgütlülüğüdür. 1 Mayıs'ta haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı bizler buradayız, bir aradayız. Bütün emekçilerin, ötekileştirilenlerin, demokratların, kadınların, işçilerin memurların, doktorların, öğretmenlerin hakları için yan yana geldiği gündür 1 Mayıs. Yaşasın 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü'müz." diye konuştu.

Daha sonra alana toplanan katılımcılar polisin oluşturduğu güvenlik eşliğinde Karatay Müzesi önünden başlayarak Alaaddin Bulvarı'ında sloganlar atarak yürüdü.

- Afyonkarahisar

Hak-İş Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz, Zafer Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs'ın kutlu olmasını diledi.

Gürbüz, "Ülkemizin birlik ve dayanışma ruhuna en çok ihtiyacı olduğu bu zor zamanlarda ülkemizin geleceği ve istikrarı için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve emeğimizin geleceği için Hak-İş olarak sendikalar ve tüm teşkilatlarla omuz omuza mücadele veriyoruz." dedi.

- Aksaray

Aksaray'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendika üyeleri kutlama yaptı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları ve sendikaların üyeleri, döviz açtı, şarkılar söyledi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) ve Eğitim İş Sendikası Aksaray İl Başkanı Ahmet Eraslan, yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm emekçilerle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

1 Mayıs'ı bu yıl çok ağır bir ekonomik krizin ve derinleşmiş bir gelir adaletsizliğin ortasında karşıladıklarını belirten Eraslan, tüm çalışanların gününü kutladı.


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