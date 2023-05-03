Afyonkarahisar'da "Teleferik" ile "AFRAY" projelerinin temeli atıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesinin Karahisar Kalesi'ne yapacağı "Teleferik" ile "AFRAY" projelerinin temel atma törenleri gerçekleştirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Erdal Akar Parkı'ndaki Teleferik projesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'a katma değer katan kıymetli projelerin temelinin atıldığını ifade etti.

Teleferik ve AFRAY projelerinin Afyonkarahisar'ın marka değerinin artıracağını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bizler Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültür dokusunu hem korumakla mükellefiz hem de geleceğe aktarımı ile daha çok insana tanıtmak ve anlatmakla mükellefiz. Bu anlamda muhteşem Karahisar Kalesi ve manzarası, çok daha fazla insan tarafından görülecek. Teleferik projesi, Karahisar Kalesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak."

- "350-400 milyon liralık yatırım"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Afyonkarahisar'ın hayal dediği iki projenin temelinin bugün atıldığını vurguladı.

Teleferik projesi hakkındaki süreci anlatan Zeybek, "Şu anda teleferik projemiz 350-400 milyon liralık bir yatırım. Yüklenici firmamızı tebrik ediyorum. Afyonkarahisar'a gerçekten değer katacak ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak bir proje. Turizme kazandırdığımız bölgeyi teleferikle de taçlandırdığımız için yöre halkı ve mahalle sakinlerimiz de memnun. Afyonkarahisar'ımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Törende, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ve MHP milletvekili Mehmet Taytak da konuştu.

Buradaki programın ardından Yiğitbaşı ve il protokolü, Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) girişinde AFRAY projesinin temel atma törenini gerçekleştirdi.

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