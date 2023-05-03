"22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sürüyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali"nin ikinci gününde Jakub William Graf ile Alena Mazakova sahne aldı.

NG Afyon Termal oteldeki festivalde "Çello Piyano İkilisi" olarak bilinen Graf ile Mazakova'nın konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sanatseverler, Graf ve Mazakova'nın seçkin eserlerini dinleme fırsatı buldu.

Başkadem, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılında 8 Mayıs'a kadar devam edecek klasik müzik festivalinin 22. yılını kutladıklarını belirterek herkesi etkinliğe davet etti.

Öte yandan Başkadem, konser öncesinde katkılarından dolayı Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt'a plaket takdim etti.

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