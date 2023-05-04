Afyonkarahisar'da "Mahalle Ligi" etkinliği yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da basketbol, voleybol ve badminton branşlarında düzenlenen "Mahalle Ligi" etkinliği tamamlandı.
Kentte, 14-17 yaş gençlerin katıldığı sportif etkinliklerin ödül töreni yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde gençleri spora teşvik etmek için mahalle ligi etkinliğinin düzenlendiğini belirtti.
Katılımın yüksek olduğunu aktaran Kasapoğlu, "600 gencimiz başvuruda bulundu. Spor konusunda potansiyeli yüksek gençleri spora yönlendirme noktasında önemli bir adım attık. Allah’ın izniyle Afyonkarahisar'a spor alanında katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.