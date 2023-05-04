Afyonkarahisar'da Zafer Müzesi'nin restorasyonu sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda yürütülen Zafer Müzesi’nin restorasyon çalışmalarında ikinci aşamaya geçildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Zafer Müzesi'nin güçlendirme ve restorasyon çalışmaları kapsamında söküm ve çatı yapım işi çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, restorasyon sürecinin bir an önce tamamlanması için yoğun mesai harcadığını ifade etti.

Zaferin şehrinde yaşadıklarını aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Zafer Müzesi hem tarihimizdeki konumu hem de kendisine ait bir tarihinin olmasıyla şehrimiz için oldukça kıymetli bir yapı. Cumhuriyet tarihinde verilen ulvi mücadeleyi hem Afyonkarahisar'a gelen misafirlerimizin hem de şehrimizde yaşayan gençlerimizin, çocuklarımızın idrak edebilmesi için Zafer Müzesi'nin öneminin farkındayız ve bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz de bu öneme atfen müzemizin en kısa sürede güçlendirilip restore edilmesi ve bütün kültür varlıklarımızın korunması için var gücümüzle, tüm imkanlarımızla çalışıyoruz."





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