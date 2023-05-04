Afyonkarahisar'da AK Parti heyeti, AFRAY şantiyesinde açıklamada bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da AK Parti heyeti, temeli atılan AFRAY'ın şantiyesinin bulunduğu alanda basın açıklaması yaptı.

AK Parti Afyonkarahisar milletvekili ve birinci sıra milletvekili adayı Ali Özkaya, AFRAY'ın Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) içerisindeki şantiye kısmında gazetecilere, dün temeli atılan proje hakkında bazı medya organlarında yer alan haksız istinatlarla ilgili basın açıklamasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

AFRAY projesinin 2019 yılında AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in seçim beyannamesinde yer aldığını dile getiren Özkaya, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla yaptığımız 4 yıllık müzakerelerin sonucunda 7,5 kilometrelik ve 6 istasyonlu AFRAY'ın temelini dün atmıştık. Biz bu temeli yaklaşık 2 ay önce atacaktık. Bakanlığımız ve Afyonkarahisar'daki yöneticilerimizle AFRAY'ın güzergahı ve duraklarını kararlaştırdık. Şubat ayında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'yla da törenimizi yapacaktık. Ancak, 6 Şubat'taki asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerle karşılaştık. Bakanımızda Adıyaman'da görevli olduğu ve yaklaşık 45 gün orada kaldığı için AFRAY'ın temel atma törenimiz gecikti. Bizde seçim yasakları başlamadan önce temelimizi uygun bir yerde, trafik güvenliğini aksatmayacak ve o günkü diğer programların da kolaylıkla sağlanabileceği bir bölgede attık."

-"Bu zihniyet, yaptırmam ve kirli zihniyet"

Özkaya, AFRAY projesinin 7,5 kilometre olduğunu ve Ankara - İzmir Hızlı Trenin bulunduğu demiryolu güzergahındaki bir yerde temelinin atılması gerektiğine vurgu yaparak şöyle devam etti:



"Bu zihniyet, yaptırmam ve kirli zihniyet. Bu engerek yılanı gibi zehirli dilin aynısını yine dün yaşadık. Bunu biliyoruz ve her zaman yaşıyoruz. Afyonkarahisar'da da yeni yaşamıyoruz. Önceden de Sinanpaşa Devlet Hastanesi'nin temelinin atıldığı zamanda yaşadık. Şimdi bu hastaneyi yaptık ve halka hizmet veriyor. Biz hizmet ve yatırım zihniyetiyiz. AFRAY şantiyesinde kepçe ve greyderlerin hepsi çalışıyor. Bu iş 750 milyon liralık bir yatırım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bu projeyi, Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesine dahil etti. Afyonkarahisar'a devasa bir yatırım yapılıyor."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de kendilerinin laf değil hizmet ürettiğini belirterek, "Onlar konuşuyor, biz yapıyoruz. Yapıldığı zaman inşallah belki bizden önce onlar binecekler." dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de sözün uçtuğu eserin kaldığına dikkat çekerek AFRAY'ı Afyonkarahisar'ın hizmetine sunacaklarını dile getirdi.



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