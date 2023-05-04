22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Obua Piyano İkilisi" sahne aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali"nin üçüncü gününde Çekyalı Frantiska Matouskova ile Pavol Prazenica sahne aldı.

NG Afyon Termal Otel'deki festivalde "Obua Piyano İkilisi" olarak bilinen Matouskova ile Prezenica, seçkin eserlerini seslendirdi.

Sanatseverler, Matouskova ile Prezenica'nın konserine ilgi gösterdi.

Başkadem, AA muhabirine, sanatçıların Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyündeki ilkokulun bahçesinde de çocuklara konser verdiğini söyledi.



Okul etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir arada olduklarını belirten Başkadem, "Festivalin gerçek anlamını ve felsefesini ifade eden Nuh köyündeki konserdi. Festivalin devamlılığı ve sürdürülebilirliğinin teminatı sanatseverler, yine bugün konsere yoğun ilgi gösterdi. 22. yılını dolduran festivalimizde inşallah el birliğiyle daha büyük konserler gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



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