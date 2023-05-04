22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Obua Piyano İkilisi" sahne aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Obua Piyano İkilisi" sahne aldı

AA

22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Obua Piyano İkilisi" sahne aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali"nin üçüncü gününde Çekyalı Frantiska Matouskova ile Pavol Prazenica sahne aldı.

NG Afyon Termal Otel'deki festivalde "Obua Piyano İkilisi" olarak bilinen Matouskova ile Prezenica, seçkin eserlerini seslendirdi.

Sanatseverler, Matouskova ile Prezenica'nın konserine ilgi gösterdi.

Başkadem, AA muhabirine, sanatçıların Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyündeki ilkokulun bahçesinde de çocuklara konser verdiğini söyledi.

Okul etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir arada olduklarını belirten Başkadem, "Festivalin gerçek anlamını ve felsefesini ifade eden Nuh köyündeki konserdi. Festivalin devamlılığı ve sürdürülebilirliğinin teminatı sanatseverler, yine bugün konsere yoğun ilgi gösterdi. 22. yılını dolduran festivalimizde inşallah el birliğiyle daha büyük konserler gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da AK Parti heyeti, AFRAY şantiyesinde açıklamada bulundu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da AK Parti heyeti, AFRAY şantiyesinde ...
Afyonkarahisar'da Zafer Müzesi'nin restorasyonu sürüyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Zafer Müzesi'nin restorasyonu ...
Afyonkarahisar'da "Mahalle Ligi" etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da "Mahalle Ligi" etkinliği yapıldı
"22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sürüyor
YEREL HABERLER "22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sürüyor
Afyonkarahisar'da bir kişi su kuyusunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da bir kişi su kuyusunda ölü bulundu
Afyonkarahisar'da "Teleferik" ile "AFRAY" projelerinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da "Teleferik" ile "AFRAY" ...
Afyonkarahisar'da devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
Bolvadin'den kısa kısa
YEREL HABERLER Bolvadin'den kısa kısa
Afyonkarahisar AK Parti milletvekili adayı Ertürk, İscehisar'da seçim çalışması yaptı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar AK Parti milletvekili adayı Ertürk, ...
"22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı
YEREL HABERLER "22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı
Afyonkarahisar'da 4. Geleneksel Sultandağı Kiraz Çiçeği Foto Safari etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 4. Geleneksel Sultandağı Kiraz ...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.