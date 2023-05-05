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Afyonkarahisar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda" 112 şüpheliye gözaltı

AA

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda" 112 şüpheliye gözaltı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında 112 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yaptığı açıklamada, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak suretiyle gençleri zehirlemeye çalışan ve "torbacı" olarak tabir edilen "sokak satıcıları" ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldığını söyledi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca "Kökünü Kurutma Operasyonu" başlatıldığını belirten Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 aydır süren çalışmalarda polis bölgesinde 108, jandarma bölgesinde 22 olmak üzere 130 şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilmesi için 130 adrese arama kararı alındı. Bu kapsamda sabah saatlerinde kent genelinde 196 ekip, 30 özel harekat, 22 jandarma komando olmak üzere toplamda 814 personel, 1 helikopter, 2 hava aracı ve 14 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı."

Yiğitbaşı, polis bölgesinde 93, jandarma bölgesinde 19 olmak üzere 112 şüphelinin yakalandığını, bu operasyonlarla 36 ilde "54. Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Basın toplantısında, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel de hazır bulundu.

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