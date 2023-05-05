Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda devrilen tır yüzünden araç kuyruğu oluştu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.



L.D, idaresindeki 54 KZ 812 plakalı talaş yüklü tır, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunun 14. kilometresi Bayramgazi köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kaza nedeniyle tırdaki talaşlar yola döküldü, kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşan yoldaki tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Talaşlar ise Karayolları görevlilerince iş makinesi yardımıyla temizlendi.



Yoldaki ulaşım, tırın çekilmesi ve yolun temizlenmesi sonrası normale döndü.

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