22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Trio İnnsolitus" sahne aldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali"nin dördüncü gününde "Trio İnnsolitus" grubu konser verdi.

NG Afyon Termal Otel'deki festivalde, Trio İnnsolitus grubu, piyano ve klarnet enstrüman kombinasyonuyla sanatseverlerle buluştu. Gruptaki sanatçılar Bence Bubreg, Marton Bubreg ve Felix Niederstatter, seçkin eserlerini seslendirdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in de katıldığı konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

Zeybek, AA muhabirine, Afyonkarahisar'daki klasik müzik ve caz festivalinin ana sponsoru olarak etkinliğe her yıl destek verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının festivale destek olmasından dolayı onur duyduklarını dile getiren Zeybek, "Turizm açısından Afyonkarahisar'ı hak ettiği yere getirmek adına klasik müzik ve caz festivallerinin ciddi katkı sağladığını düşünüyoruz. Belediye olarak organizasyona desteğimizi ilerleyen yıllarda da sürdüreceğiz." dedi.

Başkadem ise festival organizasyonlarına desteklerinden dolayı Başkan Zeybek'e teşekkür etti.



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