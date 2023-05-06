Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

N.K, (42) idaresindeki 26 AAR 933 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Sülümenli beldesi yakınlarında M.T'nin (55) kullandığı 03 ACN 393 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü N.K. ile araçtaki S.K. (19) ile F.K. (7) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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