22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Vysehrad Trio" konser verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Vysehrad Trio" konser verdi

AA

22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Vysehrad Trio" konser verdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde "Vysehrad Trio" sahne aldı.

NG Afyon Termal Otel'deki festivalde, Çekya'nın başkenti Prag'ta kurulan Vysehrad Trio grubu, piyano, keman ve viyolonsel enstrümanlarıyla sanatseverlerle buluştu.

Gruptaki sanatçılar piyanist Pavol Prezenica, kemancı Natalie Toperczerova ile viyolonsel David Peruska, seçkin eserlerini seslendirdi.

Sanatseverler, konsere yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın otomobille ...
Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı ...
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilin ...
Afyonkarahisar'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi ...
22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Trio İnnsolitus" sahne aldı
YEREL HABERLER 22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Trio ...
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda devrilen tır yüzünden araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda devrilen tır ...
Afyonkarahisar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda" 112 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik ...
22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Obua Piyano İkilisi" sahne aldı
YEREL HABERLER 22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Obua ...
Afyonkarahisar'da AK Parti heyeti, AFRAY şantiyesinde açıklamada bulundu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da AK Parti heyeti, AFRAY şantiyesinde ...
Afyonkarahisar'da Zafer Müzesi'nin restorasyonu sürüyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Zafer Müzesi'nin restorasyonu ...
Afyonkarahisar'da "Mahalle Ligi" etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da "Mahalle Ligi" etkinliği yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.