22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde "Vysehrad Trio" konser verdi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde "Vysehrad Trio" sahne aldı.

NG Afyon Termal Otel'deki festivalde, Çekya'nın başkenti Prag'ta kurulan Vysehrad Trio grubu, piyano, keman ve viyolonsel enstrümanlarıyla sanatseverlerle buluştu.

Gruptaki sanatçılar piyanist Pavol Prezenica, kemancı Natalie Toperczerova ile viyolonsel David Peruska, seçkin eserlerini seslendirdi.

Sanatseverler, konsere yoğun ilgi gösterdi.

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