Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.
İ.Ç. (29) idaresindeki 58 HJ 393 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Karahisar Tüneli girişinde M.A'nın (37) kullandığı 42 AKN 804 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, M.A'nın kullandığı otomobildeki T.A. (30), N.A. (13), M.K.A. (11), A.A. (9), E.H.A. (4) ile A.A. (2) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.