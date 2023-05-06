Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

İ.Ç. (29) idaresindeki 58 HJ 393 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Karahisar Tüneli girişinde M.A'nın (37) kullandığı 42 AKN 804 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, M.A'nın kullandığı otomobildeki T.A. (30), N.A. (13), M.K.A. (11), A.A. (9), E.H.A. (4) ile A.A. (2) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.