22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali Prag Oda Orkestrası ve Solistler Konseri ile son buldu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - 22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali sona erdi.

NG Afyon Termal Otel'deki festivalin son etkinliğinde, Prag Oda Orkestrası ve Solistler Konseri düzenlendi.

Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, AA muhabirine, son konserde festivale katılan tüm sanatçıların bir araya geldiğini ve bir oda orkestrası oluşturduklarını söyledi.

Sanatseverlerin sekiz gün boyunca konserlere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkadem, "Konserlerin ana özelliği turizm ve sanat bir araya geldi. Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyü konserleri vardı. Köye gittik, köyde çok ilginç güzellikler yaşadık. Çocuklar klasik müzik dinlediler bahçede. Biz bunu bir konser disiplini ve ciddiyetiyle yaptık. Yurt dışından gelen sanatçı arkadaşlar çok özveride bulundular." dedi.









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