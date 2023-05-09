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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Frigya'da turistler, tarihi mekanları deveyle geziyor

AA

Frigya'da turistler, tarihi mekanları deveyle geziyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ne gelenler, deveyle hem tarihi mekanları keşfediyor hem de hatıra olarak görsel fotoğraf ve video çektiriyor.

Döğer beldesindeki Memeç Kayalıkları ve Kaya Kilise etrafında yerli ve yabancı turistleri karşılayan deve, Frigya'nın maskotu oldu.

Frigya'ya renk katan devenin sahibi 54 yaşındaki İrfan Öztürk, Aydın'dan temin ettiği hayvanla yakından ilgileniyor ve sürekli de şekerle ödüllendiriyor.

Öztürk, AA muhabirine, Denizli'nin Sarayköy ilçesinden satın aldığı 20 yaşındaki devesinin uysal ve turizme uygun olduğunu söyledi.

Frigya'ya gelen turistlerin deveye büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Üçlerkayası köyündeki evimde bakımını yapıyor, genellikle hafta sonları Memeç Kayalıkları ve farklı noktalara da geliyoruz. Bugüne kadar çok sayıda turisti, bölgede gezdirdik ve hiçbir problem yaşamadık. Deveyle Frigya'yı turlayan yetişkin ve çocuklar çok memnun ayrılıyorlar. Bazı turistler, ilk kez bir deveyi burada görüyor ve dokunuyor. Çok mutlu oluyorlar ve bol bol fotoğraf ile video çekiyorlar."

Konya'dan Frigya'ya gezmeye gelen Mine Öztürk, heyecanla bindiği deveyle güzel vakit geçirdiğini ifade etti.

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