Afyonkarahisar'da sivil havacılık yatırımı planlanıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da AK Parti heyeti, sivil havacılık yatırımı yapmak isteyen iş insanına destek verdi.

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve milletvekili adayı Ethem Karahan, sivil havacılık yatırımı yapmak isteyen Afyonkarahisarlı iş insanı Cihat Kuş ile bir araya geldi.

Özkaya, gazetecilere, Afyonkarahisar'da sivil havacılığın geliştirilmesi ve turizme katkı sağlaması için pist oluşturmak istendiğini söyledi.

Afyonkarahisar'a yeni sektörleri taşımayı amaçladıklarını aktaran Özkaya, "Bugün gelen uçağımızla askeri havaalanından biraz sonra milletvekillerimizle beraber uçacağız ve Afyonkarahisar'ın üzerinde turlayacağız. İnşallah yeni yapacağımız hem bir kısım yatırımların yukarıdan da bakıp alanlarını göreceğiz. Hem de bu sektörle ilgili, havacılık sektörüyle ilgili yer tespitini, çalışmalarını yapacağız." ifadesini kullandı.

Özkaya, sivil havacılık ve uçuş okulunun Afyonkarahisar'a kazandırılması için gayret edeceklerini kaydetti.

İbrahim Yurdunuseven de bugün Afyonkarahisar'da yeni bir ufuk açıldığını, proje için destek vereceklerini dile getirdi.

İş insanı Cihat Kuş ise sivil havacılık yatırımın Afyonkarahisar'a büyük katkı sağlayacağını ifade etti.





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