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Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri hayallerindeki oyuncağı atık malzemelerden tasarladı

AA

Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri hayallerindeki oyuncağı atık malzemelerden tasarladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da ilkokul öğrenciler, e-Twinning projesi kapsamında atık malzemelerden yaptıkları hayallerindeki oyuncakları dijital ortamda İngilizce ve Türkçe dillerinde sanal sergi e-book'ta paylaştı.

E- Twinning kapsamında "Çevre Dostu Oyuncaklar" projesiyle bir araya gelen Türkiye, Gürcistan, Polonya ve Romanya'dan 13 okuldaki 7-11 yaş grubu öğrenciler, atık malzemeleri kullanarak hayalindeki oyuncakları tasarladı.

Öğrenciler, tasarladıkları oyuncakları geri dönüşüm ve atık malzemeleri değerlendirerek oluşturdu ve dijital okuryazarlık yetkinliği kazandı.

Projenin ortaklarından Çayırbağ İlkokulu Sınıf Öğretmeni Veysel Karakaya, AA muhabirine, şubatta 4 ülke ile 13 okulun ortaklığında başlattıkları çevre dostu oyuncaklar projesine 78 öğrencinin katıldığını söyledi.

Öğrencilerle yürüttükleri projenin amacının geri dönüşümle ilgili farkındalık oluşturmak ve sıfır atıkla ilgili bilgi vermek olduğunu dile getiren Karakaya, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi çevre dostu olarak yetiştirmek için elimizden yapıyoruz. Proje kapsamında bazı ürünlerimiz ortaya çıktı. Bunlarla ilgili sanal sergiler ve e-book'lar oluşturduk. Onları dijital yönden daha da geliştirmeye çalıştık. Özellikle çevre bilinci özelinde diğer öğrencilerle proje kapsamında birleştirmeye çalıştık. Öğrencilerimiz ve diğer çocuklarla iş birliği içerisinde kültürel diyaloğu da sağlamaya çalıştık. Üç yabancı ortağımız olduğu için projemizin dili hem Türkçe hem İngilizce. Yaptığımız etkinliklerin bir çoğunda bu dilleri kullandık. Onlar da bizim dilimizi kullandı. Çeşitli platformlarda görüşme imkanı da sağladık."

-"Her şeyin çöp ve atık olmadığını öğrendiler"

Karakaya, öğrencileri proje kapsamında hayallerindeki oyuncakları tasarlayarak yaptığını anlattı.

Ortaya çıkan oyuncakları fotoğraflayarak kolajlarını platform üzerinden sergilediklerini aktaran Karakaya, "Çocuklar bunları yaparken işin açıkçası çok fazla eğlendi. Yani her şeyin çöp ve atık olmadığını öğrendiler. En önemlisi de bu. Plastik kapaklarla, oyuncak arabalar, kalemlikler ve kendilerine çeşitli eşyalar yapmaya başladılar. Hatta bizim hayallerimizin de biraz ötesine geçtiler. Bizim hiç ummadığımız kadar çok güzel ürünler çıktı."diye konuştu.

-"Proje, çocukların inanılmaz yaratıcılıklarını ve çevre bilinçlerini geliştirdi"

Sınıf öğretmeni Rahime Bayar da "Çocuklar etkinliklere keyif alarak katıldı. Bu kadar ilerleyebileceğimize aslında ilk başta biz düşünememiştik. Proje, çocukların inanılmaz yaratıcılıklarını ve çevre bilinçlerini geliştirdi. Bu konuyla kendilerinin yanı sıra ailelerinde, kardeşlerinde ve akrabalarında da bilinç oluşturduğumuzu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

İlkokul öğrencisi Tuana Dadak da proje kapsamında atık malzemelerden bebek, bileklik ve beşik yaptıklarını belirterek arkadaşlarına hediye ettiklerini dile getirdi.



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