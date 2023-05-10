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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çin'in Qingdao şehrinden gelen iş insanları ATSO'yu ziyaret etti

AA

Çin'in Qingdao şehrinden gelen iş insanları ATSO'yu ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Çin'in Qingdao Sanayi ve Ticaret Federasyonu ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Qingdao Sanayi ve Ticaret Federasyonu başkanı Lıu Qınglın, farklı sektörlerin temsilcilerinin bulunduğu iş insanları ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti.

Ziyarette, Afyonkarahisar TSO ile Qingdao Sanayi ve Ticaret Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Daha sonra ATSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda Afyonkarahisar'lı iş insanlarına Qingdao kenti ile ilgili bilgi verildi.

Qingdao Sanayi ve Ticaret Federasyonu yetkilileri de kentteki değişik iş kolları hakkında sunumlar gerçekleştirdi.


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