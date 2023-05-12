Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın kundaklanması güvenlik kamerasında

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın kundaklandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kanlıca Mahallesi TOKİ Konutları'nın bulunduğu sitede, iki gün önce park halindeki 06 DCK 774 hafif ticari araç, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişi tarafından kundaklandı.

Araçtaki yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.



Polis ekiplerinin, aracı kundaklayan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.



Öte yandan, olayın kaydedildiği güvenlik kamerasında, siteye gelen kimliği belirsiz iki şüpheliden birinin gözcülük yapması, diğerinin park halindeki araca yanıcı madde dökerek yakması yer alıyor.



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