Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de bulunduğu 18 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, 5-15 Mayıs arasında aranan kişilere yönelik çalışmalarda, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık, basit yaralama, tehdit ve diğer suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli haklarındaki kesinleşmiş hapis cezalarından dolayı cezaevine teslim edildi, 7'si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



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