Afyonkarahisar'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kardeş yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kardeş yaralandı.

M.K. idaresindeki 03 KE 793 plakalı motosiklet, Bolvadin Sanayi Sitesi'nden çarşı istikametine doğru seyir halindeyken H.E. idaresindeki 03 M 3814 plakalı şehir içi minibüsü sollamaya çıktığı esnada karşı istikametten gelen S.K. idaresindeki 34 EIV 618 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü M.K. ile motosiklette bulunan kardeşi S.K. yaralandı.



Yararılar, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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