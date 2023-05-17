Afyonkarahisar'da Cumhur İttifakı il teşkilatları basın toplantısı düzenledi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Cumhur İttifakı il başkanları ve milletvekilleri basın toplantısı düzenledi.

Termal bir otelde düzenlenen toplantıya, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, MHP İl Başkanı Ahmet Kahvecioğlu, BBP İl Başkanı Veysel Avşar, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Fehmi Çakır, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde TBMM'ye gitmeye hak kazanan milletvekili adayı Hasan Arslan, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek katıldı.



Uluçay, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri, tarihte görülmemiş rekor bir katılım oranıyla demokrasi şöleni içinde tamamlandığını söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven "Sandıktan çıkacak oy da başımızın tacı demiştik. Sandıktan çıkan oy başımızın tacıdır hala. İnşallah 28 Mayıs 2023 Pazar günü de Cumhurbaşkanımıza destek verilmesini, bu vesileyle halkımızdan rica ediyoruz." dedi.

MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak, "Bundan sonra güçlü bir devlet, huzurlu bir millet olarak yolumuza devam edeceğiz." İfadesini kullandı.





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