Eski müze binasının tahsisi belediyeye geçti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Müzesi'nin tahsisi belediyeye geçti.



Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, müze ziyaretinde, mevcut yapının güçlendirileceğini, yeşil dokunun korunarak sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılacak bir projenin hayata geçirileceğini belirtti.

Yeni bir yatırım daha şehre kazandıracak olmaktan mutlu olduğunu aktaran Zeybek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Afyonkarahisar ziyaretinde burayı gezdik. 'Yeşil dokuyu bozdurma' dedi. Uzun uğraşlar sonucu tahsisini aldık."dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.